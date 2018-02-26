Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории матчей «ПСЖ» с «Марселем»

Накануне состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на своем поле принимал «Марсель». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился в этой игре голом, который он забил на 10-й минуте. Благодаря этому, он стал самым юным автором гола в истории французского класико в возрасте 19 лет 2 месяцев и 8 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Самиру Насри, который в сентябре 2006 года отличился в матче с «ПСЖ» (3:1), когда ему было 19 лет 2 месяца и 17 дней.