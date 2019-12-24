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  • Насри: «Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы»

Насри: «Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы»

24 декабря 2019, 07:29
3

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри, ранее выступавший за «Манчестер Сити», сравнил форварда «горожан» Рияда Мареза с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Если выбирать между Марезом и Салахом, я бы предпочел работать вместе с Риядом. Во-первых, он алжирец. Во-вторых, мне нравится его стиль игры. Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. Марез – игрок, с которым вы можете легко развиваться», – заявил Насри.

  • В нынешнем сезоне АПЛ Марез провел 14 матчей, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.
  • У Салаха 9 голов и 4 передачи за 14 матчей в АПЛ.
  • Насри выступал за «Сити» с 2011-го по 2017-й.

Источник: Le Buteur
Англия. Премьер-лига Андерлехт Манчестер Сити Ливерпуль Насри Самир Салах Мохамед Марез Рияд
Комментарии (3)
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mihail200606
1577165666
Х.. ню какую то несёт.. Ты уже сбитый лётчик, ни с кем из них играть не будешь.. То, что салах стремиться забивать больше ниче плохого нет...
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El_Chori
1577240035
А ты додик
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