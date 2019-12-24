Насри: «Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы»

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри, ранее выступавший за «Манчестер Сити», сравнил форварда «горожан» Рияда Мареза с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Если выбирать между Марезом и Салахом, я бы предпочел работать вместе с Риядом. Во-первых, он алжирец. Во-вторых, мне нравится его стиль игры. Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. Марез – игрок, с которым вы можете легко развиваться», – заявил Насри.