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    Насри: «Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы»

    Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри, ранее выступавший за «Манчестер Сити», сравнил форварда «горожан» Рияда Мареза с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    «Если выбирать между Марезом и Салахом, я бы предпочел работать вместе с Риядом. Во-первых, он алжирец. Во-вторых, мне нравится его стиль игры. Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. Марез – игрок, с которым вы можете легко развиваться», – заявил Насри.

    • В нынешнем сезоне АПЛ Марез провел 14 матчей, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.
    • У Салаха 9 голов и 4 передачи за 14 матчей в АПЛ.
    • Насри выступал за «Сити» с 2011-го по 2017-й.

    Источник: Le Buteur

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6472

      mihail200606 57 минут назад

      Х.. ню какую то несёт.. Ты уже сбитый лётчик, ни с кем из них играть не будешь.. То, что салах стремиться забивать больше ниче плохого нет...

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