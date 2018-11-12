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    Насри проходит медобследование в «Вест Хэме»

    Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Вест Хэме».

    31-летний футболист тренируется с лондонской командой с начала ноября. Сегодня он проходит медобследование.

    Ранее хавбек был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение истекает в декабре.

    Контракт с Насри будет рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. Его зарплата составит примерно 91,5 тысяч евро в неделю.

    Последним клубом полузащитника был «Антальяспор». Турецкий клуб расторг договор с Насри в январе этого года.

    Источник: Evening Standard

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    12.11.2018 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ 12 ноября 2018, 17:41

      Как человек не знаю, как, но футболист хороший, играл здорово в Арсенале. Зря перешел в Сити.

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