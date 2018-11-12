Насри проходит медобследование в «Вест Хэме»

Как человек не знаю, как, но футболист хороший, играл здорово в Арсенале. Зря перешел в Сити.
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Вест Хэме».
31-летний футболист тренируется с лондонской командой с начала ноября. Сегодня он проходит медобследование.
Ранее хавбек был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение истекает в декабре.
Контракт с Насри будет рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. Его зарплата составит примерно 91,5 тысяч евро в неделю.
Последним клубом полузащитника был «Антальяспор». Турецкий клуб расторг договор с Насри в январе этого года.