Насри проходит медобследование в «Вест Хэме»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Вест Хэме».

31-летний футболист тренируется с лондонской командой с начала ноября. Сегодня он проходит медобследование.

Ранее хавбек был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение истекает в декабре.

Контракт с Насри будет рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. Его зарплата составит примерно 91,5 тысяч евро в неделю.

Последним клубом полузащитника был «Антальяспор». Турецкий клуб расторг договор с Насри в январе этого года.