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    «Эвертон» заинтересован в приглашении Насри после завершения дисквалификации

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Самир Насри входит в трансферные интересы «Эвертона».

    В данный момент 31-летний француз находится в статусе свободного агента. В составе «Эвертона» она рассматривается главным тренером Марку Силвой в качестве альтернативы хавбекам Ришарлисону и Гильфи Сигурдссону.

    Ранее Насри был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться к тренировкам с 1 ноября 2018 года. Его последним клубом был «Антальяспор».

    Источник: Daily Mail

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    12.10.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 12 октября 2018, 11:21

      Вроде и Спартак хотел подписать его. Игрок хороший, думаю в РПЛ рвал и метал.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 октября 2018, 10:12

      Я понимаю, что Насри в каком-то топе лет 5 назад был сравнен с сомнительной красоты лезбиянкой, но ОНА вместо ОН писать, автор, не надо.

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