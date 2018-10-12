«Эвертон» заинтересован в приглашении Насри после завершения дисквалификации

Вроде и Спартак хотел подписать его. Игрок хороший, думаю в РПЛ рвал и метал.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Самир Насри входит в трансферные интересы «Эвертона».
В данный момент 31-летний француз находится в статусе свободного агента. В составе «Эвертона» она рассматривается главным тренером Марку Силвой в качестве альтернативы хавбекам Ришарлисону и Гильфи Сигурдссону.
Ранее Насри был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться к тренировкам с 1 ноября 2018 года. Его последним клубом был «Антальяспор».