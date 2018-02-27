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  • УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил

УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил

27 февраля 2018, 17:41
9

УЕФА вынес решение по итогам дисциплинарного разбирательства, возбужденного 6 марта 2017 года против бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри по поводу нарушение антидопинговых правил.

Француз признан виновным в применении запрещенного метода в соответствии с подразделом M2 (часть 2) запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В этом контексте принято решение временно отстранить 30-летнего футболиста на срок шесть месяцев за нарушение кодекса WADA и антидопинговых правил УЕФА.

Решение принято 22 февраля и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Насри прошeл в клинике в Лос-Анджелесе ряд процедур по переливанию крови.

Источник: УЕФА
Франция Насри Самир
Комментарии (9)
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acor94
1519743510
А если бы он помер без этих процедур? Ну конечно, лучше пусть подохнет, чем разрешить сделать необходимую операцию.
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directorpg
1519743515
Не пускать Францию на чемпионат мира или под под флагом ФИФА
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трениришко
1519747197
и у фуркада медали отобрать
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+50/-50
1519748209
Значит употребляет. То-то смотрю, он толстый стал. Не хорошо "офицеров" WADA обманывать. Не красиво. Ты же француз. Ты же европеец. (злорадствую).
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Fin035
1519806427
Насри и раньше не очень то любил бегать, а тут еще старость подкатила.....!) Без ,,кремлевской таблетки,, никак!)
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