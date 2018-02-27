УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил

УЕФА вынес решение по итогам дисциплинарного разбирательства, возбужденного 6 марта 2017 года против бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри по поводу нарушение антидопинговых правил.

Француз признан виновным в применении запрещенного метода в соответствии с подразделом M2 (часть 2) запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В этом контексте принято решение временно отстранить 30-летнего футболиста на срок шесть месяцев за нарушение кодекса WADA и антидопинговых правил УЕФА.

Решение принято 22 февраля и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Насри прошeл в клинике в Лос-Анджелесе ряд процедур по переливанию крови.