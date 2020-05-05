Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам»

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

«Я уважаю Дешама как игрока и тренера. Мне не нравится его стиль игры.

Сборная Франции точно может играть гораздо зрелищнее с тем составом и талантом, что у нее есть. Это не критика в адрес Дешама. Мне на него все равно.

Он не захотел брать меня на чемпионат мира, и я решил закончить карьеру в сборной. По крайней мере, я ушел достойно, меня не выгоняли.

Я очень рад, что наша команда стала чемпионами мира. Я не злюсь и не завидую. Дешам выигрывал везде, куда приходил, и это надо уважать.

Себя же я в большей степени отождествляю себя с такими специалистами, как Блан, Сампаоли, Гвардиола, Бьелса или Венгер. Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам», – заявил футболист.