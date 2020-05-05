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  • Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам»

Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам»

5 мая 2020, 11:12
3

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

«Я уважаю Дешама как игрока и тренера. Мне не нравится его стиль игры.

Сборная Франции точно может играть гораздо зрелищнее с тем составом и талантом, что у нее есть. Это не критика в адрес Дешама. Мне на него все равно.

Он не захотел брать меня на чемпионат мира, и я решил закончить карьеру в сборной. По крайней мере, я ушел достойно, меня не выгоняли.

Я очень рад, что наша команда стала чемпионами мира. Я не злюсь и не завидую. Дешам выигрывал везде, куда приходил, и это надо уважать.

Себя же я в большей степени отождествляю себя с такими специалистами, как Блан, Сампаоли, Гвардиола, Бьелса или Венгер. Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам», – заявил футболист.

  • Вместе с Дешамом Франция стала вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.
  • Насри не выступает за национальную команду с 2013 года.

Источник: RMC Sport
Франция Андерлехт Насри Самир Дешам Дидье
Комментарии (3)
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Олег1204
1588670358
Ох эти многонационалы обиженьки
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DOCTOR PENALTY
1588679762
Конечно обидно, но на поле только 11 человек.
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zigbert
1588706671
Раскритиковать можно любого тренера. Но Дешам сделал результат выиграв ЧМ 2018г.
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