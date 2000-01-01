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    Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам»

    Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

    «Я уважаю Дешама как игрока и тренера. Мне не нравится его стиль игры.

    Сборная Франции точно может играть гораздо зрелищнее с тем составом и талантом, что у нее есть. Это не критика в адрес Дешама. Мне на него все равно.

    Он не захотел брать меня на чемпионат мира, и я решил закончить карьеру в сборной. По крайней мере, я ушел достойно, меня не выгоняли.

    Я очень рад, что наша команда стала чемпионами мира. Я не злюсь и не завидую. Дешам выигрывал везде, куда приходил, и это надо уважать.

    Себя же я в большей степени отождествляю себя с такими специалистами, как Блан, Сампаоли, Гвардиола, Бьелса или Венгер. Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам», – заявил футболист.

    • Вместе с Дешамом Франция стала вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.
    • Насри не выступает за национальную команду с 2013 года.

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +887

      Cleaner 18 минут назад

      Тут надо себя спросить, что лучше. Зрелищно вылететь в 1/4 финала чемпионата мира или скучно, но уверенно выиграть в финале и стать чемпионами? Я за второе. Раз ты чемпион, значит все бло сделано именно так, как надо.

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      Рейтинг: +1236

      FRZZ 37 минут назад

      Хороший игрок, неплохо бы заманить его в Россию на пару сезона.

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