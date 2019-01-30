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    Насри: «Моя дисквалификация – это урок для всех молодых игроков»

    Полузащитник «Вест Хэма» Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    В декабре 2016 года в организм полузащитника попал питательный микроэлемент. Тогда французу, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещают антидопинговыми правилами.

    «Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.

    Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам», – признался Насри.

    • Насри был дисквалифицирован на полгода.
    • «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Насри 31 декабря 2018 года.
    • Француз заключил с клубом краткосрочное соглашение c возможностью продления и будет выступать в его составе до конца сезона-2018/19.

    Источник: L'Équipe

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    30.01.2019 08:45
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 13:32

      На дурачка косит

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