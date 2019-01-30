Насри: «Моя дисквалификация – это урок для всех молодых игроков»

Полузащитник «Вест Хэма» Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В декабре 2016 года в организм полузащитника попал питательный микроэлемент. Тогда французу, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещают антидопинговыми правилами.

«Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.

Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам», – признался Насри.