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    Daily Mail: «Андерлехт» расторгнет контракт с Насри. Француз улетел в Дубай и не выходит на связь

    Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри в скором времени станет свободным агентом, утверждает Daily Mail.

    По информации источника, бельгийский клуб собирается расторгнуть контракт с 32-летним футболистом, который отказался соблюдать правила команды во время пандемии коронавируса.

    Игроки «Андерлехта» обязаны сообщать о своих передвижениях и тренировках, но француз самовольно улетел в Дубай и не выходит на связь.

    • Насри выступает за «Андерлехт» с лета 2019 года.
    • Хавбек провел всего восемь матчей и забил два гола.
    • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +510

      кто там 20 минут назад

      Пошёл по наклонной после ухода из Арсенала.
      Впрочем как и большинство футболистов предавших пушкарей) (Фабрегас, Ангри, РВП, Насри).

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