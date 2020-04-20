Daily Mail: «Андерлехт» расторгнет контракт с Насри. Француз улетел в Дубай и не выходит на связь

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри в скором времени станет свободным агентом, утверждает Daily Mail.

По информации источника, бельгийский клуб собирается расторгнуть контракт с 32-летним футболистом, который отказался соблюдать правила команды во время пандемии коронавируса.

Игроки «Андерлехта» обязаны сообщать о своих передвижениях и тренировках, но француз самовольно улетел в Дубай и не выходит на связь.