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    Насри дал совет Мбаппе о месте продолжения карьеры

    Бывший полузащитник сборной Франции, «Марселя», «Арсенала» и «Манчестер Сити» выразил мнение, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал».

    «Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

    Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать пятидесятую Лигу чемпионов, в то время как «ПСЖ» ни разу ее не выигрывал.

    Если бы «Марсель» принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа», – сказал Насри.

    • В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.
    • В форварде заинтересован мадридский «Реал», но в летнее трансферное окно игрок остался в Париже.

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    Источник: AS

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    06.11.2023 10:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 6 ноября, 14:50

      НАСРИ дал совет. Ну ржу ни могу!!!..)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 6 ноября, 10:53

      Сказал Насри который решил поиграть всю свою карьеру в Англии . Бросив Францию . Сказал Насри который ради бабок и трофеев покинул Арсенал ради Сити . Дельный совет .

      3
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 > JIEGEHDA 6 ноября, 11:16

      У них это бывает.

      0
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      Рейтинг: +18

      Bek9993 > JIEGEHDA 6 ноября, 23:02

      По моему Насри с дуба рухнул. Другую причину я не вижу от его слов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Bek9993 7 ноября, 11:44

      На то он и Француз . Утром одно вечером другое

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