Насри дал совет Мбаппе о месте продолжения карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции, «Марселя», «Арсенала» и «Манчестер Сити» выразил мнение, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал».

«Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать пятидесятую Лигу чемпионов, в то время как «ПСЖ» ни разу ее не выигрывал.

Если бы «Марсель» принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа», – сказал Насри.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

В форварде заинтересован мадридский «Реал», но в летнее трансферное окно игрок остался в Париже.

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