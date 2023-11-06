Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Насри дал совет Мбаппе о месте продолжения карьеры

6 ноября 2023, 10:06
4

Бывший полузащитник сборной Франции, «Марселя», «Арсенала» и «Манчестер Сити» выразил мнение, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал».

«Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать пятидесятую Лигу чемпионов, в то время как «ПСЖ» ни разу ее не выигрывал.

Если бы «Марсель» принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа», – сказал Насри.

  • В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.
  • В форварде заинтересован мадридский «Реал», но в летнее трансферное окно игрок остался в Париже.

Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!

Еще по теме:
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году 7
Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Насри Самир Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1699257205
Сказал Насри который решил поиграть всю свою карьеру в Англии . Бросив Францию . Сказал Насри который ради бабок и трофеев покинул Арсенал ради Сити . Дельный совет .
Ответить
Главные новости
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
23:41
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
2
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
7
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
1
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
2
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
1
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
Вчера, 19:57
3
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
Впервые в истории на «Золотой мяч» номинированы 10 футболистов из одного клуба
Вчера, 19:02
2
Пономарев – о попадании Сафонова в топ-10 лучших вратарей года: «Это сделали для рекламы»
Вчера, 18:37
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
Вчера, 16:48
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
Вчера, 14:19
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
Вчера, 11:44
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+