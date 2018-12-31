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    Насри стал игроком «Вест Хэма»

    «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником Самиром Насри. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

    Ранее истекла двухлетняя дисквалификация француза за нарушение антидопинговых правил.

    С 2008 по 2017 год 31-летний футболист выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Сити». С «Сити» он дважды становился чемпионом Англии – в 2012-м и 2014 году. Во второй раз это произошло под руководством нынешнего тренера «Вест Хэма» Мануэля Пеллегрини.

    «Вы выбираете клуб и проект из-за амбиций, и я думаю, у «Вест Хэма» есть все, чтобы быть одним из самых больших клубов в Лондоне. Я имею в виду 60 тысяч человек на каждом домашнем матче. Мы играем на Олимпийском стадионе. У нас есть тренировочная база и владельцы, которые хотят инвестировать и иметь хорошую команду. Есть все, чтобы делать великие дела

    Возвращаюсь в самую конкурентоспособную лигу в мире с командой полной амбиций и тренером, которого я знаю. Это лучшая работа в мире, и я очень рад этому», – сказала Насри.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +44606

      zigbert 53 минуты назад

      Рискованный шаг Вест Хэма. Вера в Насри возобладала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      mihail200606 4 часа назад

      А я уж думал закончил.. Ему всего лишь 31..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5395

      Вомбат 6 часов назад

      Взяли бы заодно и Еременко, что ли. Для чемпионшипа, куда команда Пеллегрини наверняка провалится, эти двое и в нынешней своей форме сгодятся. А там, глядишь, Романа снова в финскую сборную вызовут.

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