Насри стал игроком «Вест Хэма»

«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником Самиром Насри. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее истекла двухлетняя дисквалификация француза за нарушение антидопинговых правил.

С 2008 по 2017 год 31-летний футболист выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Сити». С «Сити» он дважды становился чемпионом Англии – в 2012-м и 2014 году. Во второй раз это произошло под руководством нынешнего тренера «Вест Хэма» Мануэля Пеллегрини.

«Вы выбираете клуб и проект из-за амбиций, и я думаю, у «Вест Хэма» есть все, чтобы быть одним из самых больших клубов в Лондоне. Я имею в виду 60 тысяч человек на каждом домашнем матче. Мы играем на Олимпийском стадионе. У нас есть тренировочная база и владельцы, которые хотят инвестировать и иметь хорошую команду. Есть все, чтобы делать великие дела

Возвращаюсь в самую конкурентоспособную лигу в мире с командой полной амбиций и тренером, которого я знаю. Это лучшая работа в мире, и я очень рад этому», – сказала Насри.