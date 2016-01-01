Насри – о первом матче за 13 месяцев: «Я думал, что будет сложнее войти в ритм»

Полузащитник «Вест Хэма» Самир Насри прокомментировал дебют за лондонский клуб в матче 1/32 Кубка Англии против «Бирмингема» (2:0). Игрок провел на поле 58 минут.

«Я хорошо себя чувствую. Честно говоря, я думал, что будет сложнее войти в ритм, так как в последний раз играл 13 месяцев назад.

Я чувствую облегчение, что все осталось позади, и я рад этим 58 первым минутам. Все хорошо, я с нетерпением жду следующей игры», – сказал Насри.