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    Насри – о первом матче за 13 месяцев: «Я думал, что будет сложнее войти в ритм»

    Полузащитник «Вест Хэма» Самир Насри прокомментировал дебют за лондонский клуб в матче 1/32 Кубка Англии против «Бирмингема» (2:0). Игрок провел на поле 58 минут.

    «Я хорошо себя чувствую. Честно говоря, я думал, что будет сложнее войти в ритм, так как в последний раз играл 13 месяцев назад.

    Я чувствую облегчение, что все осталось позади, и я рад этим 58 первым минутам. Все хорошо, я с нетерпением жду следующей игры», – сказал Насри.

    • Это первый матч Насри с ноября 2017 года.
    • Игрок был дисквалифицирован УЕФА на 18 месяцев за допинг.
    • Контракт Насри с «Вест Хэмом» рассчитан до конца сезона.

    Источник: Sky Sports

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