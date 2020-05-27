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    Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»

    Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир объяснил, чего не хватило лондонскому «Арсеналу» для победы в АПЛ.

    – Как вы отреагировали, когда Робин ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году?

    – Я был опустошен. Он только что забил 30 голов за сезон и был нашим капитаном. Мне казалось, что «Арсенал» снова намерен бороться за победу в АПЛ, а он внезапно перешел к нашему главному сопернику. Было трудно это принять.

    Я был в команде, когда ушли Фабрегас, Насри и другие топ-игроки. Если бы нам удалось сохранить эту команду, думаю, мы бы выиграли Премьер-лигу. Кто знает?» – заявил Уилшер.

    • 28-летний полузащитник выступал за «Арсенал» с 2008 по 2018-й.
    • Последний раз лондонский клуб становился чемпионом в сезоне-2003/04.
    • Сейчас «Арсенал» идет на 9-м месте таблицы АПЛ.

    Источник: BBC

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    27.05.2020 07:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +76747

      zigbert 16 часов назад

      Игроки экстра-класса. Особенно хорош был ван Перси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      FRZZ 23 часа назад

      Пик своей формы каждого игрока из этой тройки был в Арсенале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 27 мая, 09:52

      Да и Сеск тоже капитанил-капитанил и вдруг сбежал. Может в Венгере что-то надо было подправить?

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