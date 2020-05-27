Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»

Игроки экстра-класса. Особенно хорош был ван Перси.
Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир объяснил, чего не хватило лондонскому «Арсеналу» для победы в АПЛ.
– Как вы отреагировали, когда Робин ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году?
– Я был опустошен. Он только что забил 30 голов за сезон и был нашим капитаном. Мне казалось, что «Арсенал» снова намерен бороться за победу в АПЛ, а он внезапно перешел к нашему главному сопернику. Было трудно это принять.
Я был в команде, когда ушли Фабрегас, Насри и другие топ-игроки. Если бы нам удалось сохранить эту команду, думаю, мы бы выиграли Премьер-лигу. Кто знает?» – заявил Уилшер.
- 28-летний полузащитник выступал за «Арсенал» с 2008 по 2018-й.
- Последний раз лондонский клуб становился чемпионом в сезоне-2003/04.
- Сейчас «Арсенал» идет на 9-м месте таблицы АПЛ.