Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир объяснил, чего не хватило лондонскому «Арсеналу» для победы в АПЛ.

– Как вы отреагировали, когда Робин ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году?

– Я был опустошен. Он только что забил 30 голов за сезон и был нашим капитаном. Мне казалось, что «Арсенал» снова намерен бороться за победу в АПЛ, а он внезапно перешел к нашему главному сопернику. Было трудно это принять.

Я был в команде, когда ушли Фабрегас, Насри и другие топ-игроки. Если бы нам удалось сохранить эту команду, думаю, мы бы выиграли Премьер-лигу. Кто знает?» – заявил Уилшер.