Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Насри: «Увы, это правда, что Агуэро вынужден завершить карьеру»

    Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри подтвердил, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро вынужден завершить карьеру. Причина – проблемы с сердцем.

    «Серхио прислал мне сообщение. Увы, это правда. Мне жаль. Больно, поскольку это не выбор Серхио, а вынужденная мера», – сказал Насри.

    • Они вместе играли за «Манчестер Сити».
    • В конце октября Агуэро стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».

    Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

    Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8245

      "supermax" 46 минут назад

      здоровье важнее....денег заработал....займется бизнесом)) или станет тренером...почему нет))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -70

      СуперПАВ9 > "supermax" 36 секунд назад

      Нельзя быть тренером с проблемами с сердцем

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91334
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68176
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru