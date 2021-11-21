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  • Насри: «Увы, это правда, что Агуэро вынужден завершить карьеру»

Насри: «Увы, это правда, что Агуэро вынужден завершить карьеру»

21 ноября 2021, 12:31
5

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри подтвердил, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро вынужден завершить карьеру. Причина – проблемы с сердцем.

«Серхио прислал мне сообщение. Увы, это правда. Мне жаль. Больно, поскольку это не выбор Серхио, а вынужденная мера», – сказал Насри.

  • Они вместе играли за «Манчестер Сити».
  • В конце октября Агуэро стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».

Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

Источник: L'Equipe
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Агуэро Серхио Насри Самир
Комментарии (5)
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"supermax"
1637487729
здоровье важнее....денег заработал....займется бизнесом)) или станет тренером...почему нет))
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Ганнибал Лектор
1637492056
Очень жаль, талантище!
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BlackMurder
1637515076
Здоровья, Серхио!!!
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Andrey
1637598823
А то что у него уже был обморок когда Аргентина играла товарищеский матч это разве нормально нет и это всё могло закончится очень плохо
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