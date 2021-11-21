Насри: «Увы, это правда, что Агуэро вынужден завершить карьеру»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри подтвердил, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро вынужден завершить карьеру. Причина – проблемы с сердцем.

«Серхио прислал мне сообщение. Увы, это правда. Мне жаль. Больно, поскольку это не выбор Серхио, а вынужденная мера», – сказал Насри.

Они вместе играли за «Манчестер Сити».

В конце октября Агуэро стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».

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