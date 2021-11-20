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  • Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

20 ноября 2021, 19:34
4

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не может продолжать игровую карьеру в связи с проблемами с сердцем. Клуб уже уведомлен об окончании карьеры аргентинца.

На следующей неделе 33-летний Агуэро проведет специальную пресс-конференцию, где объяснится перед аудиторией.

  • В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».
  • Он пополнил клуб летом.

Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

Источник: твиттер Жерара Ромеро

Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Барселона Агуэро Серхио
Комментарии (4)
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raritet
1637426232
Жаль. Такой классный форвард.
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vladik12
1637426307
Хорошо, что все заканчивается так - окончанием крутой карьеры. А не как в случае с Самохваловым, Пуэртой, Харке, хоккеистом Черепановым... "Привет" врачам, которые вели Серхио на протяжении карьеры. Могли же довести все до трагедии!
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Andrey
1637598720
А то что у него уже был обморок когда Аргентина играла товарищеский матч c ***** это разве нормально нет и это всё могло закончится очень плохо
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Andrey
1637598791
А то что у него уже был обморок когда Аргентина играла товарищеский матч Сборная ***** это разве нормально нет и это всё могло закончится очень плохо
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