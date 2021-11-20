Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не может продолжать игровую карьеру в связи с проблемами с сердцем. Клуб уже уведомлен об окончании карьеры аргентинца.
На следующей неделе 33-летний Агуэро проведет специальную пресс-конференцию, где объяснится перед аудиторией.
- В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».
- Он пополнил клуб летом.
Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»
Источник: твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.