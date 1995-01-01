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    Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не может продолжать игровую карьеру в связи с проблемами с сердцем. Клуб уже уведомлен об окончании карьеры аргентинца.

    На следующей неделе 33-летний Агуэро проведет специальную пресс-конференцию, где объяснится перед аудиторией.

    • В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».
    • Он пополнил клуб летом.

    Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      $c@R 1 час назад

      Неожиданно. Здоровья Агуэро. Всю карьеру на максимуме, не выдержало здоровье в итоге.

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      Рейтинг: +6198

      vladik12 1 час назад

      Хорошо, что все заканчивается так - окончанием крутой карьеры.
      А не как в случае с Самохваловым, Пуэртой, Харке, хоккеистом Черепановым...
      "Привет" врачам, которые вели Серхио на протяжении карьеры. Могли же довести все до трагедии!

      0
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      Рейтинг: +3440

      raritet 1 час назад

      Жаль. Такой классный форвард.

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