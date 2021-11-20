Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не может продолжать игровую карьеру в связи с проблемами с сердцем. Клуб уже уведомлен об окончании карьеры аргентинца.

На следующей неделе 33-летний Агуэро проведет специальную пресс-конференцию, где объяснится перед аудиторией.

В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».

Он пополнил клуб летом.

Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»