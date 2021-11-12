Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не подтвердил информацию о возможном уходе из профессионального футбола.
«Учитывая появившиеся слухи, могу сказать, что я выполняю указания докторов клуба, прохожу обследования и тесты, лечусь и вижу улучшения. Всегда сохраняю позитивное настроение», – написал аргентинец в твиттере.
- В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- Лечение Агуэро займет как минимум три месяца.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».
Источник: Твиттер Серхио Агуэро