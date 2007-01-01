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    Агуэро – о слухах про завершение карьеры: «Я лечусь, вижу улучшения и сохраняю позитивное настроение»

    Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не подтвердил информацию о возможном уходе из профессионального футбола.

    «Учитывая появившиеся слухи, могу сказать, что я выполняю указания докторов клуба, прохожу обследования и тесты, лечусь и вижу улучшения. Всегда сохраняю позитивное настроение», – написал аргентинец в твиттере.

    • В конце октября футболисту стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Лечение Агуэро займет как минимум три месяца.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 играх за «Барсу».

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    Источник: Твиттер Серхио Агуэро

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