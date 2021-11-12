Агуэро может уйти из футбола из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру.

По информации As со ссылкой на Catalunya Radio, проблемы 33-летнего аргентинца с сердцем, из-за которых он должен был пропустить не менее трех месяцев, оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.

Кардиологи уже предупредили Агуэро, что из-за проблем с сердцем он может больше не вернуться на поле.

Агуэро заменили в конце первого тайма в матче с «Алавесом» (1:1) в связи с тахикардией.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

С августа по октябрь нападающий не играл из-за травмы голеностопа.

Sport.es: Агуэро боится, что ему придется закончить с футболом из-за проблем с сердцем