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    Агуэро может уйти из футбола из-за проблем с сердцем

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру.

    По информации As со ссылкой на Catalunya Radio, проблемы 33-летнего аргентинца с сердцем, из-за которых он должен был пропустить не менее трех месяцев, оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.

    Кардиологи уже предупредили Агуэро, что из-за проблем с сердцем он может больше не вернуться на поле.

    • Агуэро заменили в конце первого тайма в матче с «Алавесом» (1:1) в связи с тахикардией.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.
    • С августа по октябрь нападающий не играл из-за травмы голеностопа.

    Sport.es: Агуэро боится, что ему придется закончить с футболом из-за проблем с сердцем

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: -150

      СуперПАВ9 27 минут назад

      А дефибриллятор нельзя поставить?

      0
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      Рейтинг: +121

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Да играй дальшэ! Я с гипсом на руке играл и 3 гала забил патом чирис сибя прабивал па варотам а тут чё ищо проще выпил таблетку пашёл паганял в футбол

      0
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      Рейтинг: +8194

      "supermax" 2 часа назад

      надо заканчивать и не думать...шутки разве

      2
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