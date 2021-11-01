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    Агуэро выбыл минимум на три месяца из-за проблем с сердцем

    Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет своей команде как минимум до февраля.

    Из-за проблем с сердцем, возникших в минувшую субботу, аргентинец пропустит не менее трех месяцев.

    • Агуэро заменили в конце первого тайма в матче с «Алавесом» (1:1) в связи с тахикардией.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.
    • С августа по октябрь нападающий не играл из-за травмы голеностопа.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    01.11.2021 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Вот оно чё Михалыч 39 минут назад

      Из-за проблем с сердцем======Да по ходу все...С сердцем не шутят. ..Серхио Агуэро в футболе был настоящий форвард...Голов наколотил как положено топ нападающему.
      Но видно пора заняться другой деятельностью....Живи долго Серхио. Кроме футбола еще много чем можно заниматься.

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