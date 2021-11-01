Агуэро выбыл минимум на три месяца из-за проблем с сердцем

Из-за проблем с сердцем======Да по ходу все...С сердцем не шутят. ..Серхио Агуэро в футболе был настоящий форвард...Голов наколотил как положено топ нападающему.
Но видно пора заняться другой деятельностью....Живи долго Серхио. Кроме футбола еще много чем можно заниматься.
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет своей команде как минимум до февраля.
Из-за проблем с сердцем, возникших в минувшую субботу, аргентинец пропустит не менее трех месяцев.
- Агуэро заменили в конце первого тайма в матче с «Алавесом» (1:1) в связи с тахикардией.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.
- С августа по октябрь нападающий не играл из-за травмы голеностопа.