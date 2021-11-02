Sport.es: Агуэро боится, что ему придется закончить с футболом из-за проблем с сердцем

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро переживает за свою дальнейшую карьеру из-за проблем с сердцем.
Вчера стало известно, что из-за проблем с сердцем, возникших в минувшую субботу, аргентинец пропустит не менее трех месяцев.
По информации Sport.es, аргентинец боится, что из-за этого ему придется завершить карьеру. Его мама и брат переедут из Мадрида в Барселону, чтобы поддержать игрока в тяжелый момент.
- Агуэро заменили в конце первого тайма в матче с «Алавесом» (1:1) в связи с тахикардией.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.
- С августа по октябрь нападающий не играл из-за травмы голеностопа.
Источник: Sport.es