Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»

Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объяснил, почему перешел в «Андерлехт».

«Компани не пришлось меня долго уговаривать, потому что я хотел остаться в Европе, так как у меня есть маленький сын. Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте», – заявил Насри.