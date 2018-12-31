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    Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»

    Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объяснил, почему перешел в «Андерлехт».

    «Компани не пришлось меня долго уговаривать, потому что я хотел остаться в Европе, так как у меня есть маленький сын. Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте», – заявил Насри.

    • В декабре 2016 года во время переливания крови в организм француза попал питательный микроэлемент, из-за чего игрок был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
    • Последним клубом Самира был «Вест Хэм».
    • По истечении полугодичного соглашения клуб и игрок не стали продлевать контракт.

    Источник: L'Équipe

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