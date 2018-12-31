Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»

Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объяснил, почему перешел в «Андерлехт».
«Компани не пришлось меня долго уговаривать, потому что я хотел остаться в Европе, так как у меня есть маленький сын. Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте», – заявил Насри.
- В декабре 2016 года во время переливания крови в организм француза попал питательный микроэлемент, из-за чего игрок был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- Последним клубом Самира был «Вест Хэм».
- По истечении полугодичного соглашения клуб и игрок не стали продлевать контракт.