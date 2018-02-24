Marca: Насри будет дисквалифицирован на год из-за прохождения запрещенного вида лечения 

По информации испанской газеты Marca, в понедельник будет официально объявлено о дисквалификации бывшего полузащитника «Севильи» Самира Насри из-за прохождения запрещенного вида лечения.

Сообщается, что в 2016 году француз лечился в клинике Drip Doctors, где он прошел курс витаминной терапии.

В отношении Насри началось расследование. 31 марта 2016 года адвокаты игрока обратились в дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой прекратить расследование и ждали решения CAS (Спортивного арбитражного суда). Они настаивали на правомерности такого вида лечения в качестве медицинского исключения.

В конце концов, CAS принял решение отстранить Насри от футбола на один год вместо двух положенных. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.