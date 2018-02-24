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  • Marca: Насри будет дисквалифицирован на год из-за прохождения запрещенного вида лечения 

Marca: Насри будет дисквалифицирован на год из-за прохождения запрещенного вида лечения 

24 февраля 2018, 21:31
7

По информации испанской газеты Marca, в понедельник будет официально объявлено о дисквалификации бывшего полузащитника «Севильи» Самира Насри из-за прохождения запрещенного вида лечения.

Сообщается, что в 2016 году француз лечился в клинике Drip Doctors, где он прошел курс витаминной терапии.

В отношении Насри началось расследование. 31 марта 2016 года адвокаты игрока обратились в дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой прекратить расследование и ждали решения CAS (Спортивного арбитражного суда). Они настаивали на правомерности такого вида лечения в качестве медицинского исключения.

В конце концов, CAS принял решение отстранить Насри от футбола на один год вместо двух положенных. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Источник: Marca
Испания. Примера Севилья Насри Самир
Комментарии (7)
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shinnik
1519497552
Зенит прср..л...)
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polozovs
1519499702
Можем пригласить в лфк стопнаркотик Для поддержания практики
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ДЖУZ
1519499874
Даже есь запрещённое лечение?)) Я незнаю на уровне Насри конесно, но если мне бы лечение помогало, то мне честно говоря было бы похрен, запрещенно оно или нет))
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Lester84
1519501751
Клиника не Роману Еременко случаем принадлежала?
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CSKA471
1519505937
Походу кокоинвая диета)
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BRO_football
1519508118
Так ему и надо. Не всегда же русским игрокам страдать.
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OfaZavr
1519542263
итак карьера в последнее время сильно на спад пошла а тут еще и дисквалификация.
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