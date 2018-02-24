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    Marca: Насри будет дисквалифицирован на год из-за прохождения запрещенного вида лечения 

    По информации испанской газеты Marca, в понедельник будет официально объявлено о дисквалификации бывшего полузащитника «Севильи» Самира Насри из-за прохождения запрещенного вида лечения.

    Сообщается, что в 2016 году француз лечился в клинике Drip Doctors, где он прошел курс витаминной терапии.

    В отношении Насри началось расследование. 31 марта 2016 года адвокаты игрока обратились в дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой прекратить расследование и ждали решения CAS (Спортивного арбитражного суда). Они настаивали на правомерности такого вида лечения в качестве медицинского исключения.

    В конце концов, CAS принял решение отстранить Насри от футбола на один год вместо двух положенных. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

    Источник: Marca

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    24.02.2018 21:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 10:04

      итак карьера в последнее время сильно на спад пошла а тут еще и дисквалификация.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 февраля 2018, 00:35

      Так ему и надо. Не всегда же русским игрокам страдать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 24 февраля 2018, 23:58

      Походу кокоинвая диета)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 24 февраля 2018, 23:54

      Чушь какая-та, человек лечится, кому какое дело как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 февраля 2018, 22:49

      Клиника не Роману Еременко случаем принадлежала?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 24 февраля 2018, 22:17

      Даже есь запрещённое лечение?)) Я незнаю на уровне Насри конесно, но если мне бы лечение помогало, то мне честно говоря было бы похрен, запрещенно оно или нет))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 24 февраля 2018, 22:15

      Можем пригласить в лфк стопнаркотик
      Для поддержания практики

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2018, 21:39

      Зенит прср..л...)

      0
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