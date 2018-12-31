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    Насри стал игроком «Андерлехта»

    «Андерлехт» объявил о переходе французского полузащитника Самира Насри.

    32-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2020 года.

    Источник: Официальный твиттер «Андерлехта»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Davids 26 5 минут назад

      Ну уж ради денег попер, то надо было хоть в Китай что ли

      0
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      Рейтинг: +6573

      Skull_Boy 40 минут назад

      И так у Андерлехта дела плохи, а они еще и наркошу подписывают

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