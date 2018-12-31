Насри стал игроком «Андерлехта»

Ну уж ради денег попер, то надо было хоть в Китай что ли
«Андерлехт» объявил о переходе французского полузащитника Самира Насри.
32-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2020 года.
- Насри – воспитанник «Марселя».
- Помимо провансальской команды хавбек выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», «Антальяспор» и «Вест Хэм».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
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— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 июля 2019 г.