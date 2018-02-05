Худший клуб Серии А пытался подписать Насри и Сонга

«Беневенто» вел переговоры с бывшими игроками «Арсенала» Алексом Сонгом и Самиром Насри. Однако игроки отказались переходить в «Беневенто».

Напомним, что на прошлой неделе клуб подписал контракт с бывшим защитником «Манчестер Сити» Бакари Санья. «Беневенто» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков в 23 матчах.

Насри и Сонг сейчас находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Насри был «Антальяспор». Сонг в конце января покинул «Рубин».