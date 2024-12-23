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Италия. Серия B
Команды
Беневенто
€ 8 млн
Беневенто
Беневенто
Италия. Серия B
Сайт:
http://www.beneventocalcio.it
Тренер:
Фабио Казерта
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
Фото
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»
2021.12.15 22:13
12
Фото
Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины»
2021.12.15 13:39
17
«СЭ»: «Рубин» заплатил 900 тысяч за Тальби
2021.08.09 21:56
Фото
Тальби – новый игрок «Рубина»
2021.08.09 09:14
1
«Беневенто»: «Договорились с «Рубином» о переходе Тальби, но клуб еще далек от соглашения с игроком»
2021.08.04 18:21
1
Tuttomercatoweb: защитник «Беневенто» Тальби перейдет в «Рубин»
2021.08.04 17:54
1
Eurostavka: «Беневенто» не станет выкупать Гайча у ЦСКА. Форвард интересен «Хетафе» и «Леванте»
2021.06.09 12:34
1
Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет»
2021.06.08 12:02
13
Гайч может перейти из ЦСКА в «Боку Хуниорс»
2021.06.08 08:59
2
«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»
2021.05.19 11:26
5
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Беневенто»; Гайч выйдет с первых минут
2021.05.12 21:34
1
Серия А. «Милан» победил «Беневенто» Филиппо Индзаги, Гайч вышел на 76-й минуте
2021.05.01 23:43
1
Серия А. «Беневенто» проиграл «Удинезе», Гайч вышел на замену на 24-й минуте
2021.04.25 15:30
Серия А. «Сассуоло» благодаря автоголу минимально обыграл «Беневенто», Гайч провел 76 минут
2021.04.12 23:40
1
В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Калдироле
2021.04.10 12:55
2
«Спартак» интересуется Калдиролой
2021.04.10 10:17
18
«Интер» и «Милан» интересуются Гайчем
2021.04.07 13:58
5
Серия А. «Аталанта», «Лацио» и «Наполи» победили, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»
2021.04.03 17:58
2
«Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года
2021.03.24 15:11
«Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА
2021.03.24 10:47
7
Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»
2021.03.23 12:59
5
Metaratings: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года
2021.03.22 22:29
5
ЦСКА поздравил Гайча с голом в ворота «Ювентуса»
2021.03.21 20:35
2
Серия А. «Ювентус» проиграл «Беневенто», единственный гол забил Гайч
2021.03.21 18:53
9
Серия А. «Фиорентина» без Кокорина разгромила в гостях «Беневенто», Гайч отыграл 77 минут
2021.03.13 21:58
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