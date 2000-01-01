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    Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».

    30-летний россиянин может впервые выйти в стартовом составе «Фиорентины» в официальном матче.

    • «Фиорентина» примет «Беневенто» сегодня, 15 декабря. Начало – в 23:00 мск.
    • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Фиорентины»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4398

      алдан2014 34 минуты назад

      Рождественская распродажа грядёт,скидки.Покажут товар лицом. Даже пас дадут на пустые ворота.. два раза,для надёжности. Авось кто нибудь и купится

      1
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      Рейтинг: +111

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Не может быть????

      0
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      Рейтинг: +73

      гууд 1 час назад

      Ооо, прикольно, наконец то Саша сыграет с первых минут! Народ, а на фотке кто ?

      1
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      Рейтинг: +2291

      Enter2006 1 час назад

      Итальянцы решили попиарить Кокорина чтобы постараться подороже его слить? Ну-ну... ))

      2
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      Рейтинг: +18152

      derrik2000 2 часа назад

      Жаль, что я не в Италии живу: приобрёл бы эту - раритет в будущем - афишу не в одном экземпляре.
      Лет через пяток она стоили бы ОГО-ГО-ГО сколько: видано ли дело - проездом из России в Италию и обратно единственный раз на арене Кокошка! ))

      1
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      Рейтинг: +4398

      алдан2014 > derrik2000 31 минуту назад

      Сашка сам все поснимает,и на пенсии барыжить будет

      0
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      Рейтинг: +182

      Slavan62 2 часа назад

      Это они так пугают соперника. Табуретками...

      1
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      Рейтинг: +26516

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Пожалуй на проход Фиорентины в следующую стадию кубка ставить ошибочно .

      0
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      Рейтинг: +615

      99-й 2 часа назад

      "Круто ты попал на плакат..." а кстати это точно не плакат розыска?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      RUS31 2 часа назад

      Самым большим и забавным парадоксом будет то - если он после Фиорентины, попадёт в РПЛ, с такой же зарплатой... Ну или вообще, если кто то будет ему платить, после Фиорентины...

      3
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      Рейтинг: +4322

      R_a_i_n > RUS31 2 часа назад

      Земеля, ты с какого района? Белгород?

      0
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      Рейтинг: +65

      RUS31 > R_a_i_n 2 часа назад

      Центр - парк культуры и отдыха Ленина...

      1
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      Рейтинг: +111

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > R_a_i_n 1 час назад

      Я не далеко от Щебекино живу)))

      1
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      Рейтинг: +4322

      R_a_i_n > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 24 минуты назад

      Белгородчина на бомбардире!!!

      1
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      Рейтинг: +4916

      Semenycch 2 часа назад

      Эту афишу Саша сможет детям и внукам показывать, с гордостью! :)

      2
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