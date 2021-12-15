Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».
30-летний россиянин может впервые выйти в стартовом составе «Фиорентины» в официальном матче.
- «Фиорентина» примет «Беневенто» сегодня, 15 декабря. Начало – в 23:00 мск.
- В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Фиорентины»