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  • Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины»

Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины»

15 декабря 2021, 13:39
17

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».

30-летний россиянин может впервые выйти в стартовом составе «Фиорентины» в официальном матче.

  • «Фиорентина» примет «Беневенто» сегодня, 15 декабря. Начало – в 23:00 мск.
  • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Фиорентины»
Италия. Кубок Фиорентина Беневенто Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Давид59
1639565550
А может и не выйти в основе. По-моему это издёвка.
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Soccerdealer63
1639565863
Уже, даже, не очень понимаю смысл слов, фраз.... как-то связанных с "жизнедеятельностью" Кокорина... "...попал на афишу матча..."? "Попал"...? Как и чем? Плюнул, что ли?)) Пописал?))
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RUS31
1639566009
Самым большим и забавным парадоксом будет то - если он после Фиорентины, попадёт в РПЛ, с такой же зарплатой... Ну или вообще, если кто то будет ему платить, после Фиорентины...
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99-й
1639566029
"Круто ты попал на плакат..." а кстати это точно не плакат розыска?
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Slavan62
1639567150
Это они так пугают соперника. Табуретками...
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derrik2000
1639567484
Жаль, что я не в Италии живу: приобрёл бы эту - раритет в будущем - афишу не в одном экземпляре. Лет через пяток она стоили бы ОГО-ГО-ГО сколько: видано ли дело - проездом из России в Италию и обратно единственный раз на арене Кокошка! ))
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Enter2006
1639568461
Итальянцы решили попиарить Кокорина чтобы постараться подороже его слить? Ну-ну... ))
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гууд
1639571008
Ооо, прикольно, наконец то Саша сыграет с первых минут! Народ, а на фотке кто ?
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алдан2014
1639573214
Рождественская распродажа грядёт,скидки.Покажут товар лицом. Даже пас дадут на пустые ворота.. два раза,для надёжности. Авось кто нибудь и купится
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Axe111
1639593587
Странно что афиша не цирка шапито
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