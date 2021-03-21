ЦСКА поздравил Гайча с голом в ворота «Ювентуса»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на гол нападающего Адольфо Гайча.
Аргентинец, выступающий на правах аренды за «Беневенто», забил сегодня «Ювентусу» в матче 28-го тура Серии А.
«Браво, Адольфо Гайч», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- Прошлым летом ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
- В январе «Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона с опцией продления на год и необязательным правом выкупа.
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Источник: Официальный твиттер ЦСКА