ЦСКА поздравил Гайча с голом в ворота «Ювентуса»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на гол нападающего Адольфо Гайча.

Аргентинец, выступающий на правах аренды за «Беневенто», забил сегодня «Ювентусу» в матче 28-го тура Серии А.

«Браво, Адольфо Гайч», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.