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    ЦСКА поздравил Гайча с голом в ворота «Ювентуса»

    Пресс-служба ЦСКА отреагировала на гол нападающего Адольфо Гайча.

    Аргентинец, выступающий на правах аренды за «Беневенто», забил сегодня «Ювентусу» в матче 28-го тура Серии А.

    «Браво, Адольфо Гайч», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

    • Прошлым летом ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
    • В январе «Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона с опцией продления на год и необязательным правом выкупа.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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