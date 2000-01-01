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    «Спартак» интересуется Калдиролой

    Центральный защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России.

    По информации Calciomercato, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован «Спартак», который уже пытался купить его в прошлом году.

    В борьбе за итальянца московскому клубу придется конкурировать с «Сампдорией».

    • В текущем сезоне Калдирола провел за «Беневенто» 18 матчей и забил два гола.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +895

      Радио1000шумеров 34 минуты назад

      Чорт, как это почитать? Кал Дирола? Колдырь, ля?))

      0
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      Рейтинг: +6565

      САДЫЧОК 38 минут назад

      Наконец таки , вместо Джикии...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3286

      Из Твери Леха 41 минуту назад

      Дирол со вкусом кала. Где только таких сриптак находит?))

      1
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      Рейтинг: +5962

      серега кашин 1 час назад

      утятина, не нужен старик в команде, своя молодеж сильнее

      0
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      Рейтинг: +14746

      derrik2000 1 час назад

      В дополнение, или ВМЕСТО Жиго?
      Если в дополнение, тогда Маслов, к моей радости, на выход!
      Это, конечно, в том случае, если уже определились с новым ГТ и, естественно, понимают, что он тоже будет играть с 3-мя ЦЗ.
      Если же новый, уже согласованный кандидат в ГТ, ставит игру команды с 4-мя защитниками, то Маслов - всё равно на выход. )
      Тем более.

      0
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      Рейтинг: +3750

      ziborock > derrik2000 10 минут назад

      Посмотри статистику Маслова, с Ростовом (16 выигранных единоборств из 19!), она в 3-4 раза лучше чем у Джикии, а ведь Маслову лишь 20 лет!

      0
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      Рейтинг: +334

      Rainmaker 1 час назад

      Епать... Прочитал как Корвалол :)

      0
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      Рейтинг: +8445

      NewLife 2 часа назад

      Покупайте, дайте Джикии отдохнуть))

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      Рейтинг: +9453

      Hektor 84 2 часа назад

      Бред от журналюшек

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