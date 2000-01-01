«Спартак» интересуется Калдиролой

Центральный защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России.

По информации Calciomercato, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован «Спартак», который уже пытался купить его в прошлом году.

В борьбе за итальянца московскому клубу придется конкурировать с «Сампдорией».