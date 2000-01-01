«Спартак» интересуется Калдиролой

Чорт, как это почитать? Кал Дирола? Колдырь, ля?))
Центральный защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России.
По информации Calciomercato, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован «Спартак», который уже пытался купить его в прошлом году.
В борьбе за итальянца московскому клубу придется конкурировать с «Сампдорией».
- В текущем сезоне Калдирола провел за «Беневенто» 18 матчей и забил два гола.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.