В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Калдироле

правильно, надо быть идиотом, чтоб такое совершить, хотя это же спартак, а там как раз таких хватает
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию, согласно которой клуб хочет подписать центрального защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.
«Спартак» не проявляет интереса к Луке Калдироле», – сказал Фетисов.
- В текущем сезоне Калдирола провел за «Беневенто» 18 матчей и забил два гола.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.