В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Калдироле

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию, согласно которой клуб хочет подписать центрального защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.

«Спартак» не проявляет интереса к Луке Калдироле», – сказал Фетисов.