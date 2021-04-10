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    В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Калдироле

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию, согласно которой клуб хочет подписать центрального защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.

    «Спартак» не проявляет интереса к Луке Калдироле», – сказал Фетисов.

    • В текущем сезоне Калдирола провел за «Беневенто» 18 матчей и забил два гола.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5976

      серега кашин 2 часа назад

      правильно, надо быть идиотом, чтоб такое совершить, хотя это же спартак, а там как раз таких хватает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8452

      NewLife 2 часа назад

      Своих пенсионеров хватает.

      2
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