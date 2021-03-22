Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Metaratings: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года

    Нападающий Адольфо Гайч не вернется в ЦСКА ближайшим летом.

    По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

    Ранее сообщалось, что итальянский клуб имеет право продлить аренду форварда еще на один сезон, но опция не является обязательной.

    Что касается выкупа, то «Беневенто» может заполучить 22-летнего футболиста на постоянной основе за сумму около 11 миллионов евро.

    • Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
    • В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2021 22:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      tatyanaeq 21 минуту назад

      Секс на одну ночь, много девушек просто хотят расслабиться и просто потрахаться, без денег и отношений. тебе сюда ----- https://nuts.cx/E0yC

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46036

      portero 1 час назад

      Удачно для Гайча и ЦСКА скоадывается.
      Да и итальянцы пока довольны, в сравнение с Кокой ваще супер!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83762
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru