Metaratings: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года

Нападающий Адольфо Гайч не вернется в ЦСКА ближайшим летом.
По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб имеет право продлить аренду форварда еще на один сезон, но опция не является обязательной.
Что касается выкупа, то «Беневенто» может заполучить 22-летнего футболиста на постоянной основе за сумму около 11 миллионов евро.
- Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
- В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.
Источник: Metaratings