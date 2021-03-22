Metaratings: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года

Нападающий Адольфо Гайч не вернется в ЦСКА ближайшим летом.

По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб имеет право продлить аренду форварда еще на один сезон, но опция не является обязательной.

Что касается выкупа, то «Беневенто» может заполучить 22-летнего футболиста на постоянной основе за сумму около 11 миллионов евро.