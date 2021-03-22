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Metaratings: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года

22 марта 2021, 22:29
5

Нападающий Адольфо Гайч не вернется в ЦСКА ближайшим летом.

По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб имеет право продлить аренду форварда еще на один сезон, но опция не является обязательной.

Что касается выкупа, то «Беневенто» может заполучить 22-летнего футболиста на постоянной основе за сумму около 11 миллионов евро.

  • Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
  • В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Беневенто Гайч Адольфо
Комментарии (5)
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portero
1616443791
Удачно для Гайча и ЦСКА скоадывается. Да и итальянцы пока довольны, в сравнение с Кокой ваще супер!!!
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tatyanaeq
1616446904
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111ax
1616478269
Да и у нас он мог заиграть, но кто ему давал?
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vladimir-7
1616482982
Всё идет хорошо, пусть Гайч ещё годик поиграет Беневенто, а там ЦСКА посмотрит, оставить его у себя или продать за хорошие деньги.
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zigbert
1616503395
Кто бы мог подумать что в Беневенто у него сложится все так обнадеживающе?
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