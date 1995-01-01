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    Серия А. «Аталанта», «Лацио» и «Наполи» победили, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»

    Завершились еще семь матчей 29-го тура итальянской Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

    Наполи – Кротоне – 4:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 19; 2:0 – Осимхен, 22; 2:1 – Сими, 25; 3:1 – Мертенс, 34; 3:2 – Сими, 48; 3:3 – Мессьяс, 59; 4:3 – Ди Лоренцо, 72.

    Дженоа – Фиорентина – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дестро, 13; 1:1 – Влахович, 23.

    Удаление: нет – Рибери, 52.

    Беневенто – Парма – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Глик, 23; 1:1 – Куртич, 55; 2:1 – Ионицэ, 67; 2:2 – Ман, 88.

    Сассуоло – Рома – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пеллегрини (с пенальти), 26; 1:1 – Траоре, 57; 1:2 – Перес, 69; 2:2 – Распадори, 85.

    Лацио – Специя – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лаццари, 56; 1:1 – Верде, 73; 2:1 – Кайседо (с пенальти), 89.

    Удаления: Лаццари, 90+6; Корреа, 90+8 – нет.

    Аталанта – Удинезе – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Муриэль, 19; 2:0 – Муриэль, 43; 2:1 – Перейра, 45; 3:1 – Сапата, 61; 3:2 – Стригер Ларсен, 71.

    Кальяри – Верона – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Барак, 54; 0:2 – Ласанья, 90+9.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46140

      portero 1 час назад

      итальянцы молодцы , голов наколошматили.

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