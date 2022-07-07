- 7 июля 2022
- 19:30 Фото «Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
- 27 июля 2021
- 18:49 39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
- 17 июля 2021
- 11:14 Фото Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
- 25 июня 2021
- 17:20 Фото «Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне 2
- 22 мая 2021
- 23:44 Серия А. «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне», Кокорин вышел на поле впервые с марта; Шомуродов принес победу «Дженоа» над «Кальяри» 9
- 21:26 Кокорин – в запасе «Фиорентины» на последний матч сезона 1
- 21 мая 2021
- 18:36 Фото Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кротоне». Он не играл 2,5 месяца 3
- 17 мая 2021
- 07:27 «Кротоне» побил антирекорд 1934 года, пропустив 92 гола за сезон Серии А
- 9 мая 2021
- 20:57 Серия А. «Рома» разгромила «Кротоне», у Мхитаряна гол и два ассиста
- 1 мая 2021
- 20:56 Серия А. «Интер» обыграл в гостях «Кротоне» и лидирует с 14-очковым отрывом 2
- 27 апреля 2021
- 12:54 «Интер» впервые за 11 лет выиграет Серию А, если в следующем туре обыграет «Кротоне», а «Сассуоло» не проиграет «Аталанте» 1
- 24 апреля 2021
- 21:51 Серия А. Аутсайдеры «Парма» и «Кротоне» забили на двоих семь голов, один – на счету экс-зенитовца Эрнани
- 3 апреля 2021
- 17:58 Серия А. «Аталанта», «Лацио» и «Наполи» победили, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» 2
- 20 марта 2021
- 19:58 Серия А. «Болонья» Михайловича уступала в два мяча, но обыграла «Кротоне»
- 13 марта 2021
- 08:43 Форвард «Кротоне» Сими побил рекорд по числу голов в сезоне Серии А среди нигерийцев
- 12 марта 2021
- 20:13 Серия А. «Лацио» обыграл «Кротоне» благодаря экс-форварду «Локомотива» Кайседо
- 7 марта 2021
- 18:58 Серия А. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Торино» 1
- 4 марта 2021
- 12:36 У Миранчука 100-процентная точность пасов в матче с «Кротоне» 9
- 00:44 Серия А. «Аталанта» с голом Миранчука разгромила «Кротоне», «Фиорентина» с Кокориным уступила «Роме» и другие результаты 1
- 3 марта 2021
- 22:04 Миранчук в восьмой раз подряд начнет матч «Аталанты» в запасе 1