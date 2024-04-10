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Команды
Кротоне
Кротоне
Кротоне
Стадион:
Эцио Шида
Сайт:
http://www.fccrotone.it
Тренер:
Серсе Косми
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
Фото
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Фото
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
Фото
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Серия А. «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне», Кокорин вышел на поле впервые с марта; Шомуродов принес победу «Дженоа» над «Кальяри»
2021.05.22 23:44
6
Кокорин – в запасе «Фиорентины» на последний матч сезона
2021.05.22 21:26
1
Фото
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кротоне». Он не играл 2,5 месяца
2021.05.21 18:36
2
«Кротоне» побил антирекорд 1934 года, пропустив 92 гола за сезон Серии А
2021.05.17 07:27
Серия А. «Рома» разгромила «Кротоне», у Мхитаряна гол и два ассиста
2021.05.09 20:57
Серия А. «Интер» обыграл в гостях «Кротоне» и лидирует с 14-очковым отрывом
2021.05.01 20:56
2
«Интер» впервые за 11 лет выиграет Серию А, если в следующем туре обыграет «Кротоне», а «Сассуоло» не проиграет «Аталанте»
2021.04.27 12:54
1
Серия А. Аутсайдеры «Парма» и «Кротоне» забили на двоих семь голов, один – на счету экс-зенитовца Эрнани
2021.04.24 21:51
Серия А. «Аталанта», «Лацио» и «Наполи» победили, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»
2021.04.03 17:58
2
Серия А. «Болонья» Михайловича уступала в два мяча, но обыграла «Кротоне»
2021.03.20 19:58
Форвард «Кротоне» Сими побил рекорд по числу голов в сезоне Серии А среди нигерийцев
2021.03.13 08:43
Серия А. «Лацио» обыграл «Кротоне» благодаря экс-форварду «Локомотива» Кайседо
2021.03.12 20:13
Серия А. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Торино»
2021.03.07 18:58
1
У Миранчука 100-процентная точность пасов в матче с «Кротоне»
2021.03.04 12:36
9
Серия А. «Аталанта» с голом Миранчука разгромила «Кротоне», «Фиорентина» с Кокориным уступила «Роме» и другие результаты
2021.03.04 00:44
1
Серия А. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне»
2021.02.23 00:40
Серия А. «Милан» разгромил «Кротоне», Ибрагимович и Ребич забили по два гола
2021.02.07 18:57
3
Серия А. «Аталанта» уступила «Лацио», Миранчук сыграл 54 минуты; «Дженоа» с Шомуродовым разгромила «Кротоне» и другие результаты
2021.01.31 18:52
1
Серия А. «Фиорентина» обыграла «Кротоне» и поднялась на 12-е место
2021.01.24 00:42
Серия А. «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате, «Аталанта» разгромила «Парму»
2021.01.06 18:58
8
Серия А. «Интер» забил шесть голов «Кротоне» и вышел на первое место
2021.01.03 16:23
Серия А. «Ювентус» разгромил «Парму», «Сампдория» Раньери победила «Кротоне»
2020.12.20 00:35
1
Серия А. «Лацио» сыграл вничью с «Беневенто». Иммобиле забил 11 мячей в последних 11 матчах
2020.12.16 00:39
Серия А. «Кротоне» только в 11-м туре добился первой победы в сезоне, разгромив «Специю»
2020.12.12 18:54
Серия А. «Наполи» разгромил «Кротоне» и обошел «Юве»
2020.12.06 21:57
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