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    Серия А. «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате, «Аталанта» разгромила «Парму»

    «Интер» проиграл «Сампдории» в матче 16-го тура Серии А. Команда Антонио Конте прервала серию из пяти побед подряд.

    «Аталанта» разгромила «Парму» со счетом 3:0. Полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Сампдория – Интер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кандрева (с пенальти), 23; 2:0 – Кейта, 38; 2:1 – Де Врей, 65.

    Лацио – Фиорентина – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кайседо, 6; 2:0 – Иммобиле, 75; 2:1 – Влахович (с пенальти), 88.

    Аталанта – Парма – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Муриэль, 15; 2:0 – Сапата, 49; 3:0 – Госенс, 61.

    Кротоне – Рома – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Майораль, 8; 0:2 – Майораль, 29; 0:3 – Мхитарян (с пенальти), 35.

    Сассуоло – Дженоа – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бога, 52; 1:1 – Шомуродов, 64; 2:1 – Распадори, 83.

    Торино – Верона – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Димарко, 67; 1:1 – Бремер, 84.

    Болонья – Удинезе – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Томиясу, 19; 1:1 – Перейра, 34; 2:1 – Сванберг, 40; 2:2 – Арслан, 90+2.

    Кальяри – Беневенто – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Жоао Педро, 20; 1:1 – Сау, 41; 1:2 – Тяу, 44.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5134

      порт 1 час назад

      Какого стабильного игрока приобрела Аталанта, стабильно начинает игру со скамейки

      2
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      Рейтинг: -58

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      кузены порадовали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41585

      MaxRnD 2 часа назад

      Нормально, пусть Милану дорогу освобождают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11061

      Skull_Boy 2 часа назад

      Как только выходит Миранчук, так сразу же атаки Бергамо падают в небытие

      0
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      ...
      Рейтинг: -658

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 2 часа назад

      Эксперт б л я

      0
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      Рейтинг: +11038

      Cules2013 2 часа назад

      Шомуродов уже 2-й гол за 8 матчей в Дженоа забил. Нормас.

      1
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      Рейтинг: +41585

      MaxRnD > Cules2013 2 часа назад

      В прошлом матче у него ещё и ассист, а все разговоры в СМИ исключительно о том, как Миранчук уверенно и безрезультативно в Аталанте на замены выходит ... ))))

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