Серия А. «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате, «Аталанта» разгромила «Парму»

«Интер» проиграл «Сампдории» в матче 16-го тура Серии А. Команда Антонио Конте прервала серию из пяти побед подряд.

«Аталанта» разгромила «Парму» со счетом 3:0. Полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Сампдория – Интер – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кандрева (с пенальти), 23; 2:0 – Кейта, 38; 2:1 – Де Врей, 65.

Лацио – Фиорентина – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кайседо, 6; 2:0 – Иммобиле, 75; 2:1 – Влахович (с пенальти), 88.

Аталанта – Парма – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муриэль, 15; 2:0 – Сапата, 49; 3:0 – Госенс, 61.

Кротоне – Рома – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Майораль, 8; 0:2 – Майораль, 29; 0:3 – Мхитарян (с пенальти), 35.

Сассуоло – Дженоа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бога, 52; 1:1 – Шомуродов, 64; 2:1 – Распадори, 83.

Торино – Верона – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Димарко, 67; 1:1 – Бремер, 84.

Болонья – Удинезе – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Томиясу, 19; 1:1 – Перейра, 34; 2:1 – Сванберг, 40; 2:2 – Арслан, 90+2.

Кальяри – Беневенто – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Жоао Педро, 20; 1:1 – Сау, 41; 1:2 – Тяу, 44.

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