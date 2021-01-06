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  • Серия А. «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате, «Аталанта» разгромила «Парму»

Серия А. «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате, «Аталанта» разгромила «Парму»

6 января 2021, 18:58
8

«Интер» проиграл «Сампдории» в матче 16-го тура Серии А. Команда Антонио Конте прервала серию из пяти побед подряд.

«Аталанта» разгромила «Парму» со счетом 3:0. Полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Сампдория – Интер – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кандрева (с пенальти), 23; 2:0 – Кейта, 38; 2:1 – Де Врей, 65.

Лацио – Фиорентина – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кайседо, 6; 2:0 – Иммобиле, 75; 2:1 – Влахович (с пенальти), 88.

Аталанта – Парма – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муриэль, 15; 2:0 – Сапата, 49; 3:0 – Госенс, 61.

Кротоне – Рома – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Майораль, 8; 0:2 – Майораль, 29; 0:3 – Мхитарян (с пенальти), 35.

Сассуоло – Дженоа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бога, 52; 1:1 – Шомуродов, 64; 2:1 – Распадори, 83.

Торино – Верона – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Димарко, 67; 1:1 – Бремер, 84.

Болонья – Удинезе – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Томиясу, 19; 1:1 – Перейра, 34; 2:1 – Сванберг, 40; 2:2 – Арслан, 90+2.

Кальяри – Беневенто – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Жоао Педро, 20; 1:1 – Сау, 41; 1:2 – Тяу, 44.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Аталанта Парма Болонья Удинезе Кротоне Рома Лацио Фиорентина Сампдория Интер Сассуоло Дженоа Торино Верона Кальяри Беневенто
Комментарии (8)
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Cules2013
1609949172
Шомуродов уже 2-й гол за 8 матчей в Дженоа забил. Нормас.
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Skull_Boy
1609949568
Как только выходит Миранчук, так сразу же атаки Бергамо падают в небытие
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MaxRnD
1609951129
Нормально, пусть Милану дорогу освобождают
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порт
1609953618
Какого стабильного игрока приобрела Аталанта, стабильно начинает игру со скамейки
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anri1703
1609987025
Санчес выпендрелся с пенальти плясал перед ударом в начале матча могли 3 забивать но потом как отрезало надо было лукаку сразу после перерыва выпускать а не на 30 минут
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spartakuz
1610005385
Шомуродов нормально играет. Цеплялся за мяч, забил головой. Жаль, что Дженоа не играет в атакующий футбол. Потенциал Шомы ещё больше раскрылся бы.
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zigbert
1610110898
Шомуродов забил гол в своем стиле. Правда Дженоа предстоит борьба за выживание в Серии А.
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