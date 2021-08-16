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    Серсе Косми

    Тренер
    Имя Серсе
    Фамилия Косми
    Команда Кротоне
    Гражданство Италия
    Дата рождения 5 мая 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кротоне 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.08.2021 Кротоне 2(4) : 2(2) Брешиа
    14.12.2021 Удинезе 4 : 0 Кротоне
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