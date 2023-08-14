Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009