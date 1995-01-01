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    Серия А. «Аталанта» уступила «Лацио», Миранчук сыграл 54 минуты; «Дженоа» с Шомуродовым разгромила «Кротоне» и другие результаты

    «Аталанта» на своем поле проиграла другому участнику плей-офф Лиги чемпионов «Лацио». Россиянин Алексей Миранчук вышел в основе и провел 54 минуты.

    «Дженоа» разгромила в гостях «Кротоне». Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основе и был заменен на 61-й минуте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Аталанта – Лацио – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Марушич, 3; 0:2 – Корреа, 51; 1:2 – Пашалич, 79; 1:3 – Мурики, 82.

    Кальяри – Сассуоло – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Педро, 75; 1:1 – Бога, 90+5.

    Кротоне – Дженоа – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дестро, 24; 0:2 – Чиборра, 29; 0:3 – Дестро, 51.

    Специя – Удинезе – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – де Пауль, 52 (с пенальти).

    Удаления: Сапонара, 86 (вторая ж.к.) – де Пауль, 75 (вторая ж.к.).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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