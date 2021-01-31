Серия А. «Аталанта» уступила «Лацио», Миранчук сыграл 54 минуты; «Дженоа» с Шомуродовым разгромила «Кротоне» и другие результаты

«Аталанта» на своем поле проиграла другому участнику плей-офф Лиги чемпионов «Лацио». Россиянин Алексей Миранчук вышел в основе и провел 54 минуты.
«Дженоа» разгромила в гостях «Кротоне». Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основе и был заменен на 61-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
Голы: 0:1 – Марушич, 3; 0:2 – Корреа, 51; 1:2 – Пашалич, 79; 1:3 – Мурики, 82.
Кальяри – Сассуоло – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Педро, 75; 1:1 – Бога, 90+5.
Голы: 0:1 – Дестро, 24; 0:2 – Чиборра, 29; 0:3 – Дестро, 51.
Гол: 0:1 – де Пауль, 52 (с пенальти).
Удаления: Сапонара, 86 (вторая ж.к.) – де Пауль, 75 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру