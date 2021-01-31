Серия А. «Аталанта» уступила «Лацио», Миранчук сыграл 54 минуты; «Дженоа» с Шомуродовым разгромила «Кротоне» и другие результаты

«Аталанта» на своем поле проиграла другому участнику плей-офф Лиги чемпионов «Лацио». Россиянин Алексей Миранчук вышел в основе и провел 54 минуты.

«Дженоа» разгромила в гостях «Кротоне». Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основе и был заменен на 61-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Аталанта – Лацио – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Марушич, 3; 0:2 – Корреа, 51; 1:2 – Пашалич, 79; 1:3 – Мурики, 82.

Кальяри – Сассуоло – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Педро, 75; 1:1 – Бога, 90+5.

Кротоне – Дженоа – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Дестро, 24; 0:2 – Чиборра, 29; 0:3 – Дестро, 51.

Специя – Удинезе – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – де Пауль, 52 (с пенальти).

Удаления: Сапонара, 86 (вторая ж.к.) – де Пауль, 75 (вторая ж.к.).

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