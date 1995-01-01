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    Серия А. «Ювентус» разгромил «Парму», «Сампдория» Раньери победила «Кротоне»

    Дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» крупно обыграть «Парму». Португалец с 33 голами – лучший бомбардир топ-5 чемпионатов в 2020 году.

    «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери победила аутсайдера «Кротоне». «Фиорентина» и «Кротоне» обменялись голами.

    Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

    Фиорентина – Верона – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Велозу, 8 (с пенальти); 1:1 – Влахович, 19 (с пенальти).

    Сампдория – Кротоне – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дамсгор, 26; 2:0 – Янкто, 36; 2:1 – Сими, 45+1 (с пенальти); 3:1 – Квальярелла, 65.

    Парма – Ювентус – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кулушевски, 23; 0:2 – Роналду, 26; 0:3 – Роналду, 48; 0:4 – Мората, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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