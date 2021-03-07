Серия А. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Торино»

«Милан» победил «Верону» (2:0) в матче 26-го тура Серии А и приблизился к «Интеру» на расстояние трех очков.

«Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (3:3). 29-летний россиянин Александр Кокорин пропустил игру из-за травмы.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Верона – Милан – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крунич, 27; 0:2 – Далот, 50.

Фиорентина – Парма – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мартинес, 28; 1:1 – Куцка (с пенальти), 32; 2:1 – Милинкович-Савич, 42; 2:2 – Куртич, 72; 2:3 – Михаила, 90; 3:3 – Якопони (автогол), 90+4.

Кротоне – Торино – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сими (с пенальти), 27; 1:1 – Мандрагора, 45; 2:1 – Сими, 54; 3:1 – Реца, 80; 3:2 – Санабрия, 84; 4:2 – Унас, 90+6.

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