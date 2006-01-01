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    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Пармой»

    Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Пармы» на матч 26-го тура Серии А.

    Нападающий флорентийцев Александр Кокорин пропускает игру из-за травмы. По информации «РБ-Спорта», 29-летний россиянин не поможет «Фиорентине» в двух ближайших матчах.

    • У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным.
    • Помимо матча с «Пармой» Кокорин пропустит игру с «Беневенто» (13 марта).
    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      lipatov32 1 час назад

      Нах они его вообще брали? Не понятно!

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