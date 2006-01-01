Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Пармой»

Нах они его вообще брали? Не понятно!
Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Пармы» на матч 26-го тура Серии А.
Нападающий флорентийцев Александр Кокорин пропускает игру из-за травмы. По информации «РБ-Спорта», 29-летний россиянин не поможет «Фиорентине» в двух ближайших матчах.
- У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным.
- Помимо матча с «Пармой» Кокорин пропустит игру с «Беневенто» (13 марта).
- В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.