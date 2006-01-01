Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Пармой»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Пармы» на матч 26-го тура Серии А.

Нападающий флорентийцев Александр Кокорин пропускает игру из-за травмы. По информации «РБ-Спорта», 29-летний россиянин не поможет «Фиорентине» в двух ближайших матчах.