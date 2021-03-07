«РБ-Спорт»: Кокорин пропустит два ближайших матча «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выбыл из тренировочного процесса как минимум на неделю. О его новой травме стало известно накануне.
У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным. Аналогичная проблема была у Кокорина и когда он пропускал предыдущие матчи текущего сезона.
- Таким образом, Кокорин пропустит игры против «Пармы» (7 марта) и «Беневенто» (13 марта).
- На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).
- В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»