«РБ-Спорт»: Кокорин пропустит два ближайших матча «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выбыл из тренировочного процесса как минимум на неделю. О его новой травме стало известно накануне.

У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным. Аналогичная проблема была у Кокорина и когда он пропускал предыдущие матчи текущего сезона.