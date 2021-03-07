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  • «РБ-Спорт»: Кокорин пропустит два ближайших матча «Фиорентины»

«РБ-Спорт»: Кокорин пропустит два ближайших матча «Фиорентины»

7 марта 2021, 10:26
19

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выбыл из тренировочного процесса как минимум на неделю. О его новой травме стало известно накануне.

У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным. Аналогичная проблема была у Кокорина и когда он пропускал предыдущие матчи текущего сезона.

  • Таким образом, Кокорин пропустит игры против «Пармы» (7 марта) и «Беневенто» (13 марта).
  • На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).
  • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (19)
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zra78
1615102060
Лучший трансфер Спартака....
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Алехсбургер.
1615104033
Финт Кокорина,это тебе не это..)) Он целые команды обыгрывал.
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Боцман59rus
1615107116
....или два ближайших чемпионата)))
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САДЫЧОК
1615111276
Дурака валяет ! Массажера вызвал к себе , НО беда что нужно правильно массировать !
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portero
1615116343
Кокорин продолжение сериала: когда-нибудь мы увидим его на футбольном поле, но ненадолго, его ждут новые травмы....
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алдан2014
1615120289
Зарплата идёт. Симулянт однако
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serglider
1615121865
Вот будет смеху, если фиалки не проиграют без Кокоши)))
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zigbert
1615123940
Привычное дело-травма.
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maygli
1615237049
Давай Сашенька, соберись, ну что тебе стоит, докажи им всем, что мы не зря тебя продали. Что не халтуру какую-нибудь им подсунули, а качественный кандовый товар, мэйд ин раша, а не китай какой-то. )))
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PahaSpartak
1615318021
Будем вежливы, как скажете. Этот милый человек не совсем здоров. Его надо пожалеть и отправить лечиться. Футбольному клубу Спартак Москва надо признать чистый кидняк Феорентины и вернуть им деньги. А молодого человека отправить на лечение в санаторий им. Крупской
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