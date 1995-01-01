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    «РБ-Спорт»: Кокорин пропустит два ближайших матча «Фиорентины»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выбыл из тренировочного процесса как минимум на неделю. О его новой травме стало известно накануне.

    У россиянина мышечное повреждение, но в клубе его не считают серьезным. Аналогичная проблема была у Кокорина и когда он пропускал предыдущие матчи текущего сезона.

    • Таким образом, Кокорин пропустит игры против «Пармы» (7 марта) и «Беневенто» (13 марта).
    • На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).
    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Отжогин 6 минут назад

      Сейчас там уже чешут репу, как бы это "русское чЮдо" столкнуть в условное "сассуоло" (или обратно в Россию) с наименьшим убытком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +501

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 20 минут назад

      У Кокорина после свинарника появилась устойчивая лень к игре. Зачем работать, когда можно доить клуб?

      2
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      Рейтинг: +27559

      zra78 29 минут назад

      Лучший трансфер Спартака....

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