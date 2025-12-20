Титов предложил «Спартаку» главного тренера

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном тренере московской команды.

«Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.

Команду временно возглавил Вадим Романов.

Красно-белые ушли на зимний перерыв на 6-м месте в РПЛ.

– Кто должен стать новым тренером «Спартака»? Оставить Вадима Романова или нанять нового специалиста? И если нового – отечественного или зарубежного?

– Сегодня решает всe спортивный директор. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца.

Если вы даeте шанс всем, можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов – вы сразу вернeте людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир.

Мне кажется, Андрей Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в «Спартаке», лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в «Спартаке».

Но я за россиян. У нас нет еврокубков, и непонятно, когда они будут. Есть примеры Семака, Талалаева. Должна быть стабильность.