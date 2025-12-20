Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов предложил «Спартаку» главного тренера

Сегодня, 13:21
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном тренере московской команды.

  • «Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Красно-белые ушли на зимний перерыв на 6-м месте в РПЛ.

– Кто должен стать новым тренером «Спартака»? Оставить Вадима Романова или нанять нового специалиста? И если нового – отечественного или зарубежного?

– Сегодня решает всe спортивный директор. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца.

Если вы даeте шанс всем, можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов – вы сразу вернeте людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир.

Мне кажется, Андрей Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в «Спартаке», лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в «Спартаке».

Но я за россиян. У нас нет еврокубков, и непонятно, когда они будут. Есть примеры Семака, Талалаева. Должна быть стабильность.

Еще по теме:
Определен самый результативный игрок «Спартака» в 2025 году 1
«Спартак» сравнили с клубом из Анголы 5
«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России 4
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Тихонов Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1766226880
Я только увидел заголовок, сразу понял, будет агитировать либо за Аленичева, либо за Тихонова, либо за Мостового. Походу у них такая договоренность между собой, за друга выступать.
Ответить
NewLife
1766226965
Кому предложил и на каком основании ? Стал агентом Тихонова ? Думаю, просто помойке Метаврётингс клики нужны, поэтому любая туфта сойдет, лишь бы про Спартак.
Ответить
Цугундeр
1766229463
С Аленем разосрался..
Ответить
Красногвардейчик
1766232608
А Семак то тут причём? Он давно уже не российский, а бразильский тренер))
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
15:14
2
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
14:51
5
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
14:15
2
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
Все новости
Все новости
Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России
15:34
Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева
15:01
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Кержаков – Карпину: «Вызывайте меня в сборную!»
13:30
2
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»
12:41
5
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
В РФС шуткой отреагировали на возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную
12:07
3
Зырянов объяснил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном
11:55
34
Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году
11:34
14
Определен самый результативный игрок «Спартака» в 2025 году
11:24
1
«Спартак» сравнили с клубом из Анголы
11:14
20
Новая информация по возможному назначению Евсеева в «Динамо Мх»
11:05
В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники
10:05
27
«Флуминенсе» вступил в переговоры по основному защитнику «Зенита»
09:49
2
Защитником «Зенита» интересуются в Турции
09:15
2
Топ-клубы из трех европейских стран хотят купить Батракова
00:36
6
В РФС прокомментировали задержание арбитра Егорова
Вчера, 23:49
1
ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу
Вчера, 23:23
10
ФотоАкинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены
Вчера, 23:11
17
В ЦСКА раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Вчера, 22:33
2
Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне
Вчера, 22:22
4
Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»
Вчера, 21:57
3
«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России
Вчера, 21:35
4
«Зенит» не смог купить бразильского вингера за 30+ миллионов
Вчера, 20:37
4
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 