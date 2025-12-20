Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры

Назначение главного тренера «Черноморца» Вадима Евсеева в «Динамо Мх» все еще возможно. Идут плотные переговоры.

«Стороны последнюю неделю находятся в плотном контакте. В ближайшие пару дней должно быть принято окончательное решение и клубом, и самим тренером. Евсеев – один из главных кандидатов на вакантный пост», – написал источник.