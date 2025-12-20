Введите ваш ник на сайте
  • Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»

Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»

Сегодня, 12:41
5

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро прокомментировал желание клуба подписать зенитовца Нино.

«Мы сделали предложение Нино. Теперь ключевое – позиция «Зенита». Они не отвечают насчет условий трансфера.

Нино хочет к нам, но «Зенит» не отвечает», – сказал Монтенегро.

  • В этом сезоне Нино провел за петербургский клуб 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
  • Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.

Еще по теме:
«Флуминенсе» вступил в переговоры по основному защитнику «Зенита» 2
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро 6
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита» 2
Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Флуминенсе Нино
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766226397
интересно, почему. наверное, всё дело в том, что они, как обычно, предлагают ляма 2, с рассрочкой на 90 лет. по другому не умеют. из бразилии легко купить - но невозможно продать. за артура до сих пор не рассчитались.
Ответить
Красногвардейчик
1766228223
Нино попал на каторгу...Вендела спросите))
Ответить
FWSPM
1766229372
нино хочет в тамбов)))
Ответить
Цугундeр
1766229655
По MAXу надо писать.
Ответить
Kollljan
1766234225
Зенит в ОТПУСКЕ !!!
Ответить
