Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро прокомментировал желание клуба подписать зенитовца Нино.
«Мы сделали предложение Нино. Теперь ключевое – позиция «Зенита». Они не отвечают насчет условий трансфера.
Нино хочет к нам, но «Зенит» не отвечает», – сказал Монтенегро.
- В этом сезоне Нино провел за петербургский клуб 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Globo