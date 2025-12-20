Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро прокомментировал желание клуба подписать зенитовца Нино.

«Мы сделали предложение Нино. Теперь ключевое – позиция «Зенита». Они не отвечают насчет условий трансфера.

Нино хочет к нам, но «Зенит» не отвечает», – сказал Монтенегро.