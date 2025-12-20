Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини предложил российским клубам обратить внимание на тренера Сальваторе Боккетти.

«Станкович был хорошим выбором для «Спартака», но он был очень нервным. Мне сложно говорить об этой проблеме, это было бы невежливо. Главная сложность для тех, кто приезжает в Россию, – коммуникация. И я считаю, что есть один тренер, который идеально подошел бы и «Спартаку», и «Динамо», и «Рубину». Это Боккетти.

Он говорит на русском, а разговоры между тренерами, игроками и менеджерами на одном языке очень важны. При этом Сальваторе – хороший специалист, он играл в России, что очень важно. Если бы я был директором одного из этих клубов, я бы не задумываясь, позвал Боккетти. Он знаком с культурой, с местной едой, он знает все про страну», – сказал Чинквини.