Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева

Сегодня, 15:01

Гаджи Гаджиев, президент «Динамо Мх», прокомментировал слухи о скором назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Не стану подтверждать или опровергать информацию о варианте с Евсеевым. Ищем тренера, поэтому заранее нет смысла говорить.

Считаю Вадима Евсеева хорошим тренером, нормальным мужиком. Мы вместе работали в пермском «Амкаре». У меня остались хорошие впечатления от нашей совместной работы», – сказал Гаджиев.

  • «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
  • Клуб ищет замену для ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.
  • Евсеев тренировал в РПЛ «Уфу» и «Факел».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Черноморец Динамо Мх Евсеев Вадим
18+
