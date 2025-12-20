Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева

Гаджи Гаджиев, президент «Динамо Мх», прокомментировал слухи о скором назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Не стану подтверждать или опровергать информацию о варианте с Евсеевым. Ищем тренера, поэтому заранее нет смысла говорить.

Считаю Вадима Евсеева хорошим тренером, нормальным мужиком. Мы вместе работали в пермском «Амкаре». У меня остались хорошие впечатления от нашей совместной работы», – сказал Гаджиев.