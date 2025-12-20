Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева

Гаджи Гаджиев, президент «Динамо Мх», прокомментировал слухи о скором назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера.
«Не стану подтверждать или опровергать информацию о варианте с Евсеевым. Ищем тренера, поэтому заранее нет смысла говорить.
Считаю Вадима Евсеева хорошим тренером, нормальным мужиком. Мы вместе работали в пермском «Амкаре». У меня остались хорошие впечатления от нашей совместной работы», – сказал Гаджиев.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Клуб ищет замену для ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.
- Евсеев тренировал в РПЛ «Уфу» и «Факел».
Источник: «РБ Спорт»