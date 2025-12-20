«Зенит» ведет активную работу по трансферу россиянина из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вскоре может перейти в «Зенит».

«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева: СБГ активно занимаются потенциальным трансфером 26-летнего центрбека москвичей.

Это уже вторая попытка питерцев заполучить Игоря за полгода: летом СБГ предлагали за него 9+3 миллиона евро», – написал источник.