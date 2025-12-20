«Зенит» ведет активную работу по трансферу россиянина из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вскоре может перейти в «Зенит».
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева: СБГ активно занимаются потенциальным трансфером 26-летнего центрбека москвичей.
Это уже вторая попытка питерцев заполучить Игоря за полгода: летом СБГ предлагали за него 9+3 миллиона евро», – написал источник.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова