Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «Рубина» к главному тренеру ангольского «Атлетико Петролеос» Франку Артиге.

«Рубин» пока не связывался с нами по поводу приглашения Франка Артиги. Я даже новостей об отставке Рахимова ещe не видел, а это ведь не работает так быстро. Но Франк был бы готов возглавить «Рубин», и это было бы очень грамотным решением клуба.

Если это случится, эра спокойствия топ-клубов закончится, а «Рубин» вернeтся в чемпионские времена», – сказал Селюк.