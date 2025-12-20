Реакция Аршавина на лишение гола за сборную

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о решении ФИФА переписать один его гол за команду на Александра Кержакова.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Считаю, что я забил Германии.

Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих [с Артемом Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», – сказал Аршавин.