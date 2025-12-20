Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники

В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники

Сегодня, 10:05
27

Глава правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об отсутствии своих воспитанников в основе.

«Он [Юрген Клопп] говорил, что когда футболист из академии приходит в основную команду, тот уже является игроком основной команды. И должен показывать тот футбол, который соответствует игре в топ-команде.

Естественно, такие футболисты у нас есть, но их не так много. Надо смотреть и развивать. 18-летний российский футболист не готов ещe играть за основную команду «Зенита», – сказал Зырянов.

  • Зырянов назначен на должность в 2025 году.
  • Он сменил Александра Медведева.
  • «Зенит» на очко отстает от 1-го места РПЛ.

insider_retro
1766220656
Из области дискуссий о том, почему депутаты не гоняют на авто отечественного производителя... Ибо, - болтать, - это для публики, а кататься - это для услады с и д а л и щ а...
Ответить
vvv123
1766221162
Если 30-миллионного Жерсона, который играть не хочет, поменять на 18-летнего бесплатного Шилова, который играть хочет, то будет только польза. А может нам Зырянова на Аршавина поменять?
Ответить
Красногвардейчик
1766221459
. 18-летний российский футболист не готов ещe играть за основную команду «Зенита», – сказал Зырянов. ========= Что ты звездишь, Зырянов!!!! А Глебов, а Кисляк, а Батраков?!!! им по 30 что ли?....просто скажи что образилили вконец!!! И тренер у вас такой, что кроме соплей, жевать ничего больше не может
Ответить
Юбиляр
1766223465
Вот всё у них не как у людей - то ещё рано, то уже поздно, то с юбилеем не могут определится, то с количеством болельщиков! Ну во истину же - ЗПРФ! Гыгыгы
Ответить
Дубина
1766223722
цыганей лучше табор привезут а своих нет и не было(((
Ответить
boris63
1766224054
Хоть бы не врал козёл, вся ваша работа в команде завязана на туземцах, благо денег немерено. Явно проблема не в молодых игроках а в головах рукамиводителей.
Ответить
sochi-2013
1766225237
Вывод прямой. Плохая работа с молодежью!
Ответить
sochi-2013
1766225341
А ведь кажется совсем недавно хвастались, вместе с Динамо, что в составе нет загорелых!
Ответить
Taps
1766226789
А куча н.егров готова ? Туземцы много отстёгивают ?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766230952
у КРАСНОДАРА все ВОСПИТАНИКИ играют ?????
Ответить
