В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники

Глава правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об отсутствии своих воспитанников в основе.

«Он [Юрген Клопп] говорил, что когда футболист из академии приходит в основную команду, тот уже является игроком основной команды. И должен показывать тот футбол, который соответствует игре в топ-команде.

Естественно, такие футболисты у нас есть, но их не так много. Надо смотреть и развивать. 18-летний российский футболист не готов ещe играть за основную команду «Зенита», – сказал Зырянов.