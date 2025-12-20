В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники

Глава правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об отсутствии своих воспитанников в основе.
«Он [Юрген Клопп] говорил, что когда футболист из академии приходит в основную команду, тот уже является игроком основной команды. И должен показывать тот футбол, который соответствует игре в топ-команде.
Естественно, такие футболисты у нас есть, но их не так много. Надо смотреть и развивать. 18-летний российский футболист не готов ещe играть за основную команду «Зенита», – сказал Зырянов.
- Зырянов назначен на должность в 2025 году.
- Он сменил Александра Медведева.
- «Зенит» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
Источник: «Спорт день за днем»