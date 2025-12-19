Введите ваш ник на сайте
  Орлов: «В каждой команде должен быть рыжий, но два – уже нельзя»

Орлов: «В каждой команде должен быть рыжий, но два – уже нельзя»

Сегодня, 17:17
4

Комментатор Геннадий Орлов верит в теорию о необходимости рыжего футболиста в команде.

«[Вратарь «Зенита»] Денис Адамов – рыжий. А у меня есть теория, что в команде обязательно должен быть рыжий.

Примеры: Пол Скоулз, Павел Садырин, Валерий Лобановский. Они все были рыжие и многого добились в спорте, понимаете? Рыжие они всегда упрямые, и это хорошо.

В Англии вообще есть присказка, что в каждой команде должен быть один рыжий. Но два – уже нельзя. Потому что это будет конфликт между ними.

Это просто наблюдение по жизни, но характер в спорте – это главное», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (4)
рылы
1766154717
абаскаль, кофриё позорное. и даже если здешнюю чумазую дубину из бачка отмыть - окажется, что он тоже рыжий.
Ответить
Mirak92
1766155364
Сколько же у нас токсичных уродов.
Ответить
Интерес
1766156423
...а в цирке "рыжий"-синоним "ковёрный", или ряженый комик , веселящий публику в перерыве между выступлениями прелестных воздушных гимнасток и силачей. В "Зените" их переизбыток!
Ответить
Дубина
1766160663
дед газа перенюхал как и цыгане в помойке((( ЗПРФ!!
Ответить
