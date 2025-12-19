Подробности задержания арбитра Егорова в Москве

Бывший футбольный судья Игорь Егоров рассказал о задержании своего сына Егора Егорова.
- Егоров-младший тоже работает арбитром.
- В четверг его задержали при попытке улететь из России.
- Егор проходит по делу «Торпедо».
– Что произошло?
– Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьeй.
В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили.
Потом Егор поехал домой. Единственное, самолeт на отдых к тому моменту уже улетел.
– Идeт разговор, что это всe по «делу «Торпедо».
– Да, по этому.
– Он судил матчи «Торпедо»?
– Да. Весной, в марте с Тулой. Ровное чeткое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает – по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу.
– Что рассказывает?
– Не знаю. Видимо, раз судил – и есть победа «Торпедо», говорится об этих моментах.
