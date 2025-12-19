Подробности задержания арбитра Егорова в Москве

Бывший футбольный судья Игорь Егоров рассказал о задержании своего сына Егора Егорова.

Егоров-младший тоже работает арбитром.

В четверг его задержали при попытке улететь из России.

Егор проходит по делу «Торпедо».

– Что произошло?

– Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьeй.

В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили.

Потом Егор поехал домой. Единственное, самолeт на отдых к тому моменту уже улетел.

– Идeт разговор, что это всe по «делу «Торпедо».

– Да, по этому.

– Он судил матчи «Торпедо»?

– Да. Весной, в марте с Тулой. Ровное чeткое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает – по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу.

– Что рассказывает?

– Не знаю. Видимо, раз судил – и есть победа «Торпедо», говорится об этих моментах.