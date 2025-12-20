Введите ваш ник на сайте
Топ-клубы из трех европейских стран хотят купить Батракова

Сегодня, 00:36
6

Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пользуется спросом в Европе.

«Батраков – прекрасный молодой футболист. Топ-клубы Испании, Италии и Франции следят за ним и будут готовы сделать предложение.

Он привлекает много внимания скаутов своей игрой. Батраков – лидер в своей команде, и это показательно», – сказал Барбоза.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
BRAZILES
1766214221
одна ---ПЫЛЬ
Ответить
Artemka444
1766215741
Ага Уже купили
Ответить
Интерес
1766216130
Не только они, все аутсайдеры футбольных чемпионатов Ойропы тоже хотели бы его видеть в составе своих клубов.Так что надо не только к "барселонам" и "бавариям" присматриваться.
Ответить
рылы
1766216656
пусть платят, как за забарного или мудрика. а если нет - идите нафиг.
Ответить
lek!
1766219290
Следят и хотят купить это разное . Один воздух в итоге окажется в чемпионате Греции .
Ответить
vvv123
1766224436
Надо продавать. В РПЛ его защитники-костоломы наши (а других нет), скоро забьют до инвалидности, а там может и уцелеет!
Ответить
