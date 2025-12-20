Топ-клубы из трех европейских стран хотят купить Батракова

Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пользуется спросом в Европе.
«Батраков – прекрасный молодой футболист. Топ-клубы Испании, Италии и Франции следят за ним и будут готовы сделать предложение.
Он привлекает много внимания скаутов своей игрой. Батраков – лидер в своей команде, и это показательно», – сказал Барбоза.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: ODDS